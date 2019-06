Die Nordex-Aktie konsolidiert nach wie vor im Bereich zwischen zwölf und 13 Euro. Doch der positive Newsflow beim Windkraftkonzern hält unverändert an. Am Dienstag hat der Turbinenbauer einen neuen Auftrag gemeldet. Es dürfte eine Frage der Zeit sein, bis sich die Auftragsflut auch wieder in steigenden Kursen widerspiegelt.

