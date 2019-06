marktEINBLICKE um 12: DAX legt zu, 1&1 Drillisch nach 5G-Auktionsende im Fokus

Nachdem die DAX-Erholungsrallye in den vergangenen Tagen in Stocken geraten war kann das wichtigste deutsche Börsenbarometer am Donnerstagmittag Kurszuwächse verzeichnen. Allerdings könnte eine erneute Eskalation im Handelsstreit zwischen China und den USA Investoren jederzeit wieder in Aufregung versetzen.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,6% 12.192 MDAX +0,6% 25.584 TecDAX +1,3% 2.859 SDAX +0,4% 11.125 Euro Stoxx 50 +0,4% 3.399

Die Topwerte im DAX sind Fresenius (WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604), Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) und Fresenius Medical Care (FMC) (WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802). Nach dem Ende der 5G-Auktion ist zudem 1&1 Drillisch (WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503) im Anlegerfokus, genauso wie der norwegische Wasserstoff-Spezialist Nel (WKN: A0B733 / ISIN: NO0010081235).

