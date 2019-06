Berlin (ots) - Die NOVENTI HealthCare GmbH ist das neueste Mitglied im Deutschen Factoring-Verband e.V. Die NOVENTI HealthCare ist im deutschen Gesundheitswesen für den Bereich Abrechnung von Apotheken und Sonstige Leistungserbringer tätig. Über 1.000 Mitarbeiter der sechs Marken ALG, azh, SARZ, SRZH, VSA und zrk betreuen bundesweit mehr als 33.000 Kunden. Die NOVENTI HealthCare GmbH ist als Finanzdienstleistungsinstitut zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht beaufsichtigt.



"Wir freuen uns über diesen Neuzugang im Deutschen Factoring-Verband. Mit der NOVENTI HealthCare GmbH gewinnt der Gesundheitssektor auch im Verband weiter an Bedeutung", kommentiert Helmut Karrer, Mitglied des Vorstandes, die Neuaufnahme.



Der Deutsche Factoring-Verband vertritt damit nun 46 führende Factoring-Institute mit einem Marktanteil von ca. 98 Prozent des verbandlich organisierten Factoring-Volumens. Der Verband wächst neben den Umsatzvolumina damit auch kontinuierlich in seiner Mitgliederanzahl und bestätigt seine erfolgreiche Arbeit im 45. Jahr des Bestehens als führender Verband in Deutschland für Factoring.



Mehr Informationen zum Thema Factoring und zur NOVENTI HealthCare GmbH finden Sie unter: www.factoring.de und www.noventi.healthcare.



Pressekontakt: Deutscher Factoring-Verband e.V. Dr. jur. Alexander M. Moseschus, Verbandsgeschäftsführer Behrenstr. 73, 10117 Berlin Telefon: 030-20 654 654, Fax: 030-20 654 656 E-Mail: kontakt@factoring.de