Ende Mai berichteten wir letztmalig über die aussichtsreiche Ausgangslage des Software-Entwicklers VSBLTY Groupe (WKN: A2PD8P). Kursmäßig ist die Aktie, dank des lauen Börsensommers, immer noch attraktiv zu haben. Auf der operativen Seite verkündet das Unternehmen jetzt jedoch genau die Fortschritte, die wir zuletzt auch schon vorhergesagt haben.

Wie so häufig mit namhaften Kunden, ist es oftmals nicht möglich, deren Namen in den eigenen News zu verwenden. Aus der heutigen Pressemitteilung wird aber deutlich, dass VSBLTY mit diesen Big Playern bereits Umsätze generiert. Teilweise mit tatkräftiger Unterstützung von Intel, welche die VSBLTY-Technologie ihren Kunden empfohlen haben.

Umsätze mit Verkaufsautomaten und Verpackungs-Gigant verkündet

Dank Intel hat VSBLTY nun unter anderem in Südafrika einen Fuß in der Tür: Hier werden in einem signifikanten Roll-Out Verkaufsautomaten mit der VSBLTY-Software ausgestattet. Bisher wurden die Kundendaten von einer Intel-Software erfasst, die nun aber durch die überlegene VSBLTY-Technologie ersetzt wird. Laut Pressemitteilung werden hier bereits im Juli erste Umsätze generiert.

Noch interessanter könnte die Partnerschaft mit einem - nach unseren Informationen - der größten Verpackungsunternehmen in den USA sein: Hier werden gerade Point-of-Sale-Displays in eine der größten Drogerie-Kette des Landes installiert. Diese Partnerschaft ist nicht erst in Planung, sondern generiert laut Unternehmen ...

