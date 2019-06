Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für 1&1 Drillisch nach Abschluss der Auktion der 5G-Mobilfunkfrequenzen in Deutschland auf "Overweight" belassen. Der Gesamterlös der Versteigerung von 6,55 Milliarden Euro liege rund 10 Prozent über seiner Schätzung, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Das Ende der Auktion sei aber noch nicht das Ende der Unsicherheit im deutschen Telekommunikationsmarkt. Mit dem nun erfolgten Einstieg von 1&1 Drillisch als vierten Mobilfunk-Netzanbieter dürfte sich die Wettbewerbssituation vor allem im unteren Preissegment verschärfen./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2019 / 21:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

