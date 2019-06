Empower Clinics Inc.: Empower Clinics informiert über neue Entwicklungen des Unternehmens und gibt Ernennung eines neuen Vorstandsmitglieds bekannt DGAP-News: Empower Clinics Inc. / Schlagwort(e): Expansion Empower Clinics Inc.: Empower Clinics informiert über neue Entwicklungen des Unternehmens und gibt Ernennung eines neuen Vorstandsmitglieds bekannt 13.06.2019 / 12:09 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Empower Clinics informiert über neue Entwicklungen des Unternehmens und gibt Ernennung eines neuen Vorstandsmitglieds bekannt Vancouver, British Columbia. 13. Juni 2019. EMPOWER CLINICS INC. (CSE: EPW) (Frankfurt 8EC) ("Empower" oder das "Unternehmen"), ein wachstumsorientiertes, diversifiziertes Gesundheits- und Wellness-Unternehmen und ein multistaatlicher Betreiber von medizinischen Gesundheits- und Wellnesskliniken, freut sich, über die jüngsten Unternehmensaktivitäten und Veränderungen bei den Geschäftsführern zu informieren. Das Unternehmen erreicht weiterhin eine Reihe wichtiger Meilensteine auf seinem Weg als globales Gesundheits- und Wellnessunternehmen, das die Bedürfnisse der Patienten durch sein Netzwerk von medizinisch geführten Gesundheits- und Schmerzkliniken bedient, CBD-basierte Produkte entwickelt und sein erstes CBD Extraktionsanlage errichtet. * Übernahme der CBD-Extraktionsanlage Wie bereits angekündigt, hat das Unternehmen seine neue Anlage im Großraum Portland, Oregon, in Besitz genommen, die eine voll funktionsfähige CBD-Extraktionsanlage auf Hanfbasis beherbergen wird. Durch die Kapazität der ersten Extraktionsanlage wird Empower 6.000 Kilogramm extrahiertes Produkt pro Jahr produzieren können. Die Anlage soll Empower eine vertikale Integration in die CBD-Lieferkette ermöglichen und Isolate, Destillate und winterfestes Öl produzieren, die auf den lokalen und nationalen Märkten eine starke Nachfrage aufweisen. Das Unternehmen hat mit dem vorläufigen Aufbau begonnen, beginnend mit IT- und Technologie-Implementierungen sowie Installationen von Sicherheitssystemen. * führendes Architekturbüro engagiert Empower beauftragte Pathangay Architects aus Phoenix, AZ, unter der Leitung von Navin Pathangay, als führendes Architekturbüro mit dem Bau der ersten Extraktionsanlage für das Unternehmen. Navin Architects sind einer der führenden Architekten der Cannabis-Branche, die an zahlreichen Industrieprojekten mitgearbeitet haben, darunter Apotheken, medizinische Kliniken, Anbaubetriebe und Extraktionsanlagen. * Integration von Sun Valley Clinics Die Akquisition von Sun Valley Clinics bietet Produktivitätszuwächse und Marktkenntnisse, die für unsere Klinikabteilung von entscheidender Bedeutung sind. Die offizielle operative Integration ist voll im Gange, und die Best Practices von Sun Valley und Empower werden zusammengeführt, um Klinikbetriebe von Weltklasse zu schaffen. Das Betriebsteam von Sun Valley hat im Auftrag des Empower-Kliniknetzwerks wichtige administrative Aufgaben übernommen, darunter Buchhaltung, Personalwesen, Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie laufende Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung. Wir gehen davon aus, dass wir die Produktivität steigern können, indem wir doppelte und / oder redundante Informationstechnologiesysteme beseitigen und Kampagnenmarketingprogramme wie SMS, E-Mail und Call-Center-Funktionen im Rahmen der Sun Valley-Operationen optimieren. - Folgend die Standorte der Sun Valley-Kliniken: 4218 W Dunlap Ave, Phoenix, AZ 12801 W Bell Rd #145, Surprise, AZ 4015 E Bell Rd #130, Phoenix, AZ 2011 E University Dr, Mesa, AZ * Einführung der CBD Tincture-Produktlinie Empower hat mit dem Verkauf der firmeneigenen Produktlinie SOLLIEVO für CBD-basierte Produkte über ein Netzwerk von firmeneigenen Kliniken in den USA begonnen. Die Sollievo-Tinkturlinie enthält vier vorläufige SKUs für chronische Schmerzen, Schlaflosigkeit, Verdauung und Angstzustände. Das vorläufige Feedback der Benutzer war positiv, und Labortestergebnisse von Drittanbietern haben bestätigt, dass die Inhaltsstoffe und Dosierungen unserer firmeneigenen Zusammensetzungen den Angaben auf den Etiketten und der Verpackung entsprechen. Es wird erwartet, dass die Patientenbasis und die Kunden von Empowers Zugang zu margenstarken Derivaten wie CBD-Lotionen, Tinkturen, Spektrumölen, Kapseln, Lutschtabletten, Pflastern, E-Drinks, topischen Lotionen, Gelkappen, Hanfextrakttropfen und Pet Elixir-Hanfextrakt führen werden. * Nachfrage auf dem CBD-Markt Durch die Verabschiedung des Landwirtschaftsverbesserungsgesetzes ("Farm Bill") in Höhe von 867 Mrd. USD in den USA wurden Hanf und Hanfprodukte legalisiert. Dies hat die Möglichkeit geschaffen, eine Vielzahl von CBD-basierten Produkten herzustellen und zu vertreiben, die Millionen von Menschen mit unterschiedlichen Qualifikationsbedingungen echte Hilfe und wirksame Linderung bieten können. Jüngste Berichte und Studien deuten darauf hin, dass die Genehmigung des Farm Bill bis 2022 einen Wirtschaftszweig von 20 Milliarden US-Dollar schaffen könnte. "Mit dem Abschluss der hinter uns liegenden Übernahme von Sun Valley Clinics sehen wir bereits positiven Auswirkungen bei der Integration und der Entwicklung unserer gesamten Unternehmenskultur", sagte Steven McAuley, CEO von Empower. "Indem wir unser Unternehmen um zusätzliche Ressourcen erweitern, können wir unsere Kapazitäten erheblich steigern und die verschiedenen Initiativen ausführen, die wir zuvor angekündigt habe." Ernennung eines neuen Vorstandsmitglieds Das Unternehmen freut sich auch, die Ernennung von Herrn Andrejs Bunkse zum Director des Unternehmens mit Wirkung zum 26. Mai 2019 bekannt zu geben. Herr Bunkse ist Absolvent der Syracuse University und hat einen Juris-Doktortitel der Santa Clara University School of Law . Als Inhaber und praktizierender Anwalt von Rain Legal und Partner von Nimbus Legal bringt Andy branchenspezifisches Know-how und tiefe Verbindungen zu wichtigen Branchenakteuren sowie der Investmentbanking- und Family-Office-Community mit. "Wir fühlen uns sehr geehrt, Andy Bunkse in unser Board aufgenommen zu haben, damit er eine aktive Rolle bei der Unterstützung unserer nächsten Wachstums- und Entwicklungsphase zu spielen kann", sagte Steven McAuley, CEO von Empower. "Seine langjährige Erfahrung in der Vertrags- und Verhandlungsstrukturierung sowie seine Branchenbindung und sein guter Ruf ergänzen unser Führungsteam enorm." Das Unternehmen gibt außerdem den Rücktritt von Peter McDonough zum 24. Mai 2019 bekannt. Wir möchten Peter für seine geleistete Arbeit danken. Über Empower Empower ist ein führender Besitzer/Betreiber eines Netzwerks von mit Ärzten besetzten Kliniken, die sich darauf konzentrieren, Patienten bei der Verbesserung und dem Schutz ihrer Gesundheit durch die von Ärzten empfohlenen innovativen Behandlungsoptionen zu helfen. Es wird erwartet, dass Empowers geschützte Produktlinie "Sollievo" Patienten eine Vielfalt von Verabreichungsmethoden für durch Ärzte empfohlene auf Cannabidiol (CBD) basierende Produktoptionen bieten wird, die in den Kliniken von Empower, Online und bei großen Einzelhändlern erhältlich sind. Mit über 120.000 Patienten, einer sich vergrößernden Anzahl von Kliniken, einem Fokus auf neue Technologien einschließlich Telemedizin sowie einer sich erweiternden Produktentwicklungsstrategie führt Empower neue Wachstumsinitiativen durch, um sich als ein vertikal integrierter, diversifizierter, marktführender Serviceanbieter für komplexe Patientenbedürfnisse im Jahr 2019 und darüber hinaus zu positionieren. Im Auftrag des BOARD OF DIRECTORS:

Steven McAuley
Chief Executive Officer

Kontakte:

Investoren:
Steve Low
Boom Capital Markets
Tel: 647-620-5101

Für Anfragen in Französisch:
Remy Scalabrini, Maricom Inc., E: rs@maricom.ca, Tel: (888) 585-6274

Investoren:
Steven McAuley
CEO
s.mcauley@empowerclinics.com
Tel: 604-789-2146