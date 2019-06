Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Konsumentenpreise in den USA zogen den vierten Monat in Folge an, so die Analysten der Nord LB.Mit einem Plus von 0,1% M/M im Mai sei die Jahresrate wieder unter die wichtige Marke von 2% zurückgegangen, was auch an einer moderateren Entwicklung beim Ölpreis liege. Perspektivisch dürften sich Basiseffekte bemerkbar machen, die zusammen mit den höheren US-Importzöllen den Preisauftrieb verstärken würden. Mit einem anhaltend engen Arbeitsmarkt, der Lohnzuwächse und steigender Mieten dürfte sich die Inflation zum Jahresende in Richtung 2,5% bewegen. Die Federal Reserve warte derzeit zu Recht ab. Das Thema Handelskonflikt sei eskaliert und schwer abschätzbar: Eine Lösung könnte wieder grünes Licht für die Konjunktur bedeuten - eine anhaltende Zuspitzung die Gefahr gar einer deutlichen Konjunktureintrübung. Entsprechend sollte die FED jetzt abwarten und nicht im falschen Moment den falschen Schritt unternehmen. ...

