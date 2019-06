Aston Martin hat in seinem zweiten Werk in Großbritannien mit der Produktion begonnen. Im walisischen St. Athan laufen ab sofort Vorserienfahrzeuge des SUV-Modells DBX vom Band. Das Werk wurde im vergangenen Jahr zum "Home of Electrification" ernannt. Nach der Ankündigung im Jahr 2016 soll noch in diesem Jahr im "Home of Electrification" mit dem Rapide E das erste vollelektrische Modell des Herstellers ...

Den vollständigen Artikel lesen ...