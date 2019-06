Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Saint-Gobain von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das Kursziel von 39,20 auf 37,50 Euro gesenkt. Analyst Alain Gabriel bemängelte den schwachen Geldumschlag und das nur bedingt erfolgreiche Management des Geschäftsportfolios beim französischen Baustoffkonzern. Insofern gäbe es derzeit attraktivere Investments im Sektor wie LafargeHolcim und CRH, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Langfristig sei Saint-Gobain aber werthaltig./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2019 / 03:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000125007