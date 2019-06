In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung.



In dieser Ausgabe geht es um Nel, Wirecard, Daimler, Volkswagen, Tesla und JinkoSolar. Die Ungewissheit bleibt groß: Was hat die Explosion bei der Wasserstoff-Tankstelle in der Nähe von Oslo ausgelöst? Wie sicher ist Wasserstoff wirklich? Die Börse mag keine Unsicherheit und das ist letztlich auch der Grund für die weiter fallenden Kurse bei der Aktie von Nel, dem Betreiber der explodierten Tankstelle. Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um eine neue Kaufempfehlung für die Aktie von Wirecard, die wachsenden Probleme für Daimler und Volkswagen, die Erkenntnisse der Hauptversammlung bei Tesla und um die stark verbesserten Perspektiven bei JinkoSolar.