Das Analysehaus Warburg Research hat Axel Springer angesichts der Offerte von KKR für die Kleinaktionäre von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 63 Euro belassen. Damit entspricht dieses dem vom Finanzinvestor gebotenen Preis. Für kurzfristiger orientierte Anleger empfehle er, das Angebot anzunehmen, schrieb Analyst Patrick Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zugleich gesenkte Gewinnziele zeigten, dass die operativen Aussichten für den Medienkonzern vorerst nicht gerade rosig seien./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2019-06-13/12:19

ISIN: DE0005501357