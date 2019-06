Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für 1&1 Drillisch nach dem Ende der 5G-Frequenzauktionen in Deutschland von 59,20 auf 47 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Nachdem der Telekomanbieter mit einem Frequenzpaket zum Zuge gekommen sei, sinke die Unsicherheit etwas, schrieb Analyst Jonas Blum in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Viele Szenarios führten nun zu einem potenziell höheren Kursziel, während er die Abwärtsgefahren für begrenzt halte. Dies stütze seine Kaufempfehlung./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2019-06-13/12:21

ISIN: DE0005545503