Die App-Bank N26 hat die Marke von 3,5 Millionen Kunden überschritten. Damit beschleunigte sich das Wachstum des Berliner Start-ups noch einmal: Im Dezember sprach N26 noch von über 2 Millionen Kunden, Anfang Januar von mehr als 2,3 Millionen und im April von 2,5 Millionen. Das monatliche Transaktionsvolumen habe zwei Milliarden Euro erreicht, wie die App-Bank am Donnerstag mitteilte. N26 ist bisher in 24 europäischen Ländern aktiv und arbeitet gerade am Start in den USA.

In den vergangenen Monaten war der Kundenservice bei N26 Thema kritischer Medienberichte geworden, nachdem ein Nutzer bei einem Betrugsfall Probleme hatte, sein Geld wiederzubekommen. Die App-Bank hatte ihre Telefonhotline abgeschafft und stellt den Kunden stattdessen einen Chat zur Verfügung. Sie werden dann bei Bedarf zurückgerufen. Nach der Kritik kündigte N26 unter anderem an, sich künftig im mehr Fällen per Telefon zurückzumelden./so/DP/jha

AXC0138 2019-06-13/12:27