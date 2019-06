Das Übernahmeangebot des US-Investors KKR für die Anteile der Minderheitsaktionäre von Axel Springer ließen die Aktie am Mittwoch um bis zu 13 Prozent steigen. Am Donnerstagvormittag notiert sie mit einem moderaten Abschlag knapp unter dem Kaufgebot von 63 Euro. Zahlreiche Analysten passen nun ihre Einschätzungen an.

