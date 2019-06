Der DAX hatte Mitte der Woche leicht geschwächelt, schon am Donnerstag zeigte er sich aber wieder besser gelaunt.



"Der Sommer wird wohl alles andere als ruhig", so die Einschätzung von Andreas Lipkow von comdirect. Angesichts der vielen offenen Fragen und bestehenden Baustellen alles andere als verwunderlich. Warum er mit Rücksetzern rechnet und was der Marktexperte Anlegern in dieser Situation rät, verrät er im Interview mit Moderatorin Viola Grebe.