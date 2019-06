Bonn (www.anleihencheck.de) - Zinssenkungserwartungen bezüglich der FED, die durch die gestern veröffentlichten, schwachen US-Inflationsdaten noch befeuert wurden, sorgten am Mittwoch für sinkende Renditen am US-Rentenmarkt, so die Analysten von Postbank Research.Sei der Rückgang bei 10-jährigen Treasuries (-1 Basispunkt auf 2,13%) mäßig ausgefallen, habe für Papiere im 2-jährigen Laufzeitenbereich ein deutlicheres Minus von 5 Basispunkten auf 1,88% zu Buche gestanden. ...

