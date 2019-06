Bonn (www.anleihencheck.de) - Die US-Verbraucherpreise sind im Mai - sowohl inklusive, als auch exklusive Energie- und Nahrungsmittelpreise - lediglich um 0,1% zum Vormonat gestiegen, so die Analysten von Postbank Research.Während die Energiepreise um 0,6% und damit erstmals seit Januar dieses Jahres im Vormonatsvergleich nachgegeben hätten, hätten die Preise für Nahrungsmittel vergleichsweise kräftig um 0,3% zugelegt. Die Inflationsrate sei von 2,0% auf 1,8%, gesunken, die Kernteuerung wider Erwarten von 2,1% auf 2,0%. Der in der Summe moderate Preisdruck dürfte weiteres Wasser auf den Mühlen der Unterstützer einer baldigen Leitzinssenkung in den USA sein. Die Analysten von Postbank Research würden aber nicht davon ausgehen, dass sich die FED auf Basis einzelner Datenpunkte bereits auf ihrer FOMC-Sitzung in der kommenden Woche zu einem solchen Schritt entschließen werde. ...

