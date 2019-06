Linz (www.anleihencheck.de) - Die schwächelnde Konjunktur in der Eurozone lässt die langfristigen Zinsen fallen und fallen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Mittlerweile sei die Basis für einen 10-Jahres Fixzinskredit nur mehr bei 0,33 Prozent. Dieser Wert habe im Oktober 2018 noch bei 1,10 Prozent gelegen. Interessant sei, dass die Bewegung nach unten extrem konstant sei, fast so, als ob die Aussichten von Tag zu Tag trüber würden. Wir gehen davon aus, dass die Zinsen noch minimal nachgeben, und dass bei 0,28 Prozent Schluss ist, so die Oberbank. Dieser Wert stelle auch das Low aus 2016 dar. (13.06.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...