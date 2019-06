Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Mödling (pts015/13.06.2019/12:45) - Die AICHELIN Group, einer der weltweit tätigen Technologieführer für Industrieöfen und Systeme zur thermochemischen Wärmebehandlung von metallischen Bauteilen, konzentriert ihre europäischen Konferenz- und Messeauftritte in diesem Frühjahr auf Deutschland, Russland und Italien. Highlights der Wärmebehandlungsbranche sind wie auch in den vergangenen Jahren die Thermprocess in Düsseldorf (25. bis 29.6.2019) und der Härtereikongress in Köln (22. bis 24.10.2019). http://www.aichelin.com Schon Ende Mai präsentierte sich die Unternehmensgruppe auf der russischen Fachmesse Metalloobrabotka in Moskau. Anfang Juni folgte die Hot Steel Metal Forming Conference CHS2 im schwedischen Lulea und die European Conference on Heat Treatment ECHT im italienischen Bardolino. Höhepunkt der Frühjahrssaison ist Ende Juni die Weltmesse für Thermprozessthechnik THERMPROCESS, die nur alle vier Jahre in Düsseldorf stattfindet, in diesem Jahr bereits zum 12. Mal. http://www.thermprocess.de "Die Thermprocess bietet neben Gesprächen mit nationalen und internationalen Kunden auch die Möglichkeit zum Networking innerhalb der Branche, als auch hochkarätige Vorträge zu neuesten Entwicklungen aus Wissenschaft, Forschung und Industrie", erläutert AICHELIN Group-Geschäftsführer Peter Schobesberger die Motivation für die Teilnahme. Denn die vier Messen GIFA, METEC, THERMPROCESS und NEWCAST seien zusammen genommen eine der wichtigsten Plattformen für Begegnungen und Geschäfte in der Wärmebehandlungsindustrie. Internationale Einkäufer, Anwender, Experten und Entscheider aus der Metallurgie-, Wärmetechnik- und Gussbranche treffen sich hier zum Erfahrungsaustausch. Auf dem im Oktober in Köln stattfindenden Härtereikongress, einer jährlichen Kongressveranstaltung mit Fachausstellung vornehmlich der deutschsprachigen Wärmebehandlungsfachleute, wird AICHELIN erst 2020 wieder präsent sein. "Wir werden auf dem Härtereikongress Köln in diesem Jahr keinen eigenen Messestand haben, um unsere personellen und finanziellen Ressourcen in diesem Jahr fokussierter einzusetzen", so Schobesberger zur Entscheidung. "In jedem Fall werden Mitarbeiter der AICHELIN Group auch 2019 für Kundengespräche auf dem Härtereikongress anwesend sein." Hinweis: Die AICHELIN Group freut sich auf Besucher der Thermprozess vom 25. bis 29. Juni 2019. Die Unternehmen AICHELIN, BOSIO und AICHELIN Service erwarten Kunden und Interessenten in Halle 9, Stand 9 E 26, EMA Indutec an den Ständen 9 E 26 und 10 E 74, AFC-Holcroft am Stand 9 D 15, NOXMAT am Stand 9 F 10 und # jakob \ einfach, sicher am Stand 9 E 26-2. Pressekontakt: AICHELIN Holding GmbH Harald Berger, Leiter Marketing Fabriksgasse 3, A-2340 Mödling E-Mail: harald.berger@aichelin.com Web: http://www.aichelin.com (Ende) Aussender: AICHELIN Holding GmbH Ansprechpartner: Harald Berger Tel.: +43 2236 236460 E-Mail: harald.berger@aichelin.com Website: www.aichelin.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190613015

