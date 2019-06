Weltrekord - keine Aktie ist so schnell so stark gestiegen wie Beyond Meat. War es das? Antje Erhard und Anouch Wilhelms sprechen über Grünkern-Buletten-Trauma und die Aussichten von Beyond Meat.



600 Prozent Plus. Dann die Korrektur. JP Morgan stufte ab. Und ist doch optimistisch bei Umsatz- und Ergebnispotential von Beyond Meat. Wir wissen zwar nicht, wie das Fleisch aus Gemüse schmeckt, doch die Börse scheint auf den Geschmack gekommen zu sein. Wie lange, ist die Frage... Wie stark ist die Konkurrenz. Schafft es Beyond Meat, die großen Burger-Ketten zu erobern? Antje Erhard im Gespräch mit Anouch Wilhelms.