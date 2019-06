Hongkong wird von den heftigsten Protesten seit langem erschüttert. Tausende wollen das Gesetz für Auslieferungen an China verhindern. Unterdessen arbeitet mit Alibaba ein chinesischer Tech-Riese in der Sonderverwaltungszone an einem Geschäft mit einem ortsansässigen Unternehmen, das beide Seiten eng miteinander verbinden würde.

Den vollständigen Artikel lesen ...