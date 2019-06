Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein weltweit führendes Unternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsprozessdienstleistungen, und Moogsoft, ein Pionier und führender Anbieter von künstlicher Intelligenz für den IT-Betrieb (AIOps), haben heute eine Partnerschaft angekündigt. Wipro wird die branchenführende Plattform von Moogsoft nutzen, um seinen Kunden Lösungen der nächsten Generation für künstliche Intelligenz im IT-Betrieb (AIOps) anzubieten.

Die AIOps-Plattform von Moogsoft, die auf speziell entwickelten Machine Learning (ML)-Algorithmen basiert, unterstützt IT-Teams bei der Echtzeit-Erkennung und -Korrektur von IT-Vorfällen über Anwendungen, Netzwerke und IT-Infrastruktur hinweg und gewährleistet so eine kontinuierliche Servicebereitstellung für Kunden. Wipro HOLMES, die AI- und Automatisierungsplattform von Wipro, wird in Zusammenarbeit mit Moogsoft End-to-End-Funktionen für die Transformation von AIOps bereitstellen. Diese Partnerschaft wird Kunden dabei helfen, die Geschäftsverfügbarkeit der IT durch ein einheitliches Alarmmanagement, Ursachenanalyse, proaktive Anomalieerkennung und Prognosefunktionen drastisch zu verbessern. Es wird Wipro in die Lage versetzen, die digitale Transformation seiner Kunden zu beschleunigen und eine höhere Geschäftsflexibilität, Entwicklerproduktivität und verbesserte Benutzerfreundlichkeit zu bieten.

Kiran Desai, Senior Vice President und Global Head, Cloud and Infrastructure Services, Wipro Limited, sagte: "Moogsoft ist ein Branchenführer und unser Schlüsselpartner im Bereich der AIOps-Lösungen. Wir haben uns auch über Wipro Ventures, die strategische Beteiligungsgesellschaft von Wipro Limited, an dem Unternehmen beteiligt. Die branchenführende AIOps-Plattform von Moogsoft wird es unseren Kunden ermöglichen, einen proaktiveren und situationsgerechten Vorfallmanagementansatz zu verfolgen. Wir sind zuversichtlich, dass diese Partnerschaft unsere AIOps-Praxis für den Managed Services Provider-Markt stärken wird."

Phil Tee, CEO und Gründer von Moogsoft, sagte: "Wipro hat eine beeindruckende AIOps-Praxis aufgebaut, um globalen Unternehmen zu helfen, ihre Initiativen zur digitalen Transformation zu beschleunigen, die eine kontinuierliche Service-Sicherung erfordern. Die Kombination von Moogsoft und Wipro wird die Wirtschaftlichkeit von IT Operations und IT Support gleichermaßen verändern, indem sie eine proaktive Erkennung von Ausfällen, eine frühzeitige Warnung vor relevanten Warnmeldungen und eine Reduzierung der umsetzbaren Arbeitsbelastung von IT- und DevOps-Teams ermöglicht. Die patentierten Funktionen unserer AIOps-Plattform, kombiniert mit der Marktreichweite von Wipro und seinem starken Managed Services-Portfolio, werden den Kunden ermöglichen, agiler zu werden und Geschäftsrisiken zu reduzieren".

Über Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) ist ein namhaftes globales Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsabläufe. Wir nutzen das Potenzial von kognitivem Computing, Hyperautomatisierung, Robotik, Cloud, Analysen und neuen Technologien, um unsere Kunden bei der Anpassung an die digitale Welt zu unterstützen und ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Wipro genießt internationales Ansehen für sein umfassendes Serviceportfolio und seine starke Verpflichtung zu Nachhaltigkeit und guter Unternehmensbürgerschaft. Das Unternehmen beschäftigt über 175.000 engagierte Mitarbeiter und betreut Kunden auf sechs Kontinenten. Gemeinsam finden wir Ideen und stellen Verbindungen her, um eine bessere und vielversprechende neue Zukunft aufzubauen.

Über Moogsoft

Moogsoft ist ein Pionier und führender Anbieter von AIOps-Lösungen, die IT-Teams helfen, schneller und intelligenter zu arbeiten. Mit der patentierten AI, die täglich Milliarden von Ereignissen in den komplexesten IT-Umgebungen der Welt analysiert, hilft die Moogsoft AIOps-Plattform den weltweit führenden Unternehmen, Ausfälle zu vermeiden, die Service-Sicherheit zu automatisieren und Initiativen zur digitalen Transformation zu beschleunigen. Moogsoft wurde 2011 gegründet und hat mehr als 120 Kunden weltweit, darunter SAP SuccessFactors, American Airlines, GoDaddy, Yahoo! und HCL Technologies. Es hat strategische Partnerschaften mit führenden Managed Service Providern und Outsourcing-Organisationen wie AWS, Cisco und Wipro aufgebaut. Moogsoft und das Moogsoft-Logo sind geschützte Marken von Moogsoft Inc. Alle anderen Produkte oder Namen können Marken ihrer jeweiligen Unternehmen sein. Website: www.moogsoft.com

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf unsere zukünftigen Wachstumsaussichten handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten mit sich bringen, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse maßgeblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit diesen Aussagen beziehen sich u. a. auf Fluktuationen bei unseren Einnahmen, Erträgen und Gewinnen, unsere Fähigkeit, Wachstum zu generieren und zu steuern, den intensiven Wettbewerb bei IT-Dienstleistungen, unsere Fähigkeit, unseren Kostenvorsprung zu halten, Lohnerhöhungen in Indien, unsere Fähigkeit, hochqualifizierte Fachleute einzustellen und zu halten, Zeit- und Kostenüberschreitungen bei preis- und zeitgebundenen Rahmenverträgen, Kundenkonzentration, Einwanderungsbeschränkungen, unsere Fähigkeit, unsere internationalen Betriebe zu führen, nachlassende Nachfrage nach Technologien in unseren Schwerpunktbereichen, Störungen in Telekommunikationsnetzen, unsere Fähigkeit, potenzielle Übernahmen erfolgreich abzuschließen und einzubinden, Haftung für Schäden bei unseren Serviceverträgen, den Erfolg der Unternehmen, in die wir strategische Investitionen getätigt haben, Entzug von Sparanreizen durch die öffentliche Hand, politische Instabilität, Krieg, rechtliche Beschränkungen der Kapitalaufnahme oder der Übernahme von Unternehmen außerhalb von Indien, die unbefugte Verwendung unseres geistigen Eigentums sowie allgemeine wirtschaftliche Bedingungen mit Einfluss auf unsere Geschäftstätigkeiten und unsere Branche. Weitere Risiken, die möglicherweise Einfluss auf unsere zukünftigen Betriebsergebnisse haben, werden ausführlicher in unseren Einreichungen bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) beschrieben. Diese Unterlagen stehen auf www.sec.gov zur Verfügung. Es ist möglich, dass wir mitunter schriftlich und mündlich zusätzliche zukunftsgerichtete Aussagen machen, darunter Aussagen, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der SEC sowie in unseren Aktionärsberichten enthalten sind. Wir verpflichten uns nicht, von uns oder in unserem Namen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

