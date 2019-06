Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach dem Ende der 5G-Frequenzauktion in Deutschland auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Es liege nun an Mobilfunkkonkurrent 1&1 Drillisch, was er mit dem ersteigerten Frequenzpaket tun werde, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für andere Netzbetreiber wie die Deutsche Telekom sehe er in einem möglichen vierten Mobilfunknetz in Deutschland eine Bedrohung. Fraglich sei aber, ob die Frequenzen von 1&1 ausreichten, um tatsächlich ein eigenes Netz aufzubauen. Die Telekom bleibt einer der vom Experten favorisierten Branchenwerte./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-06-13/13:34

ISIN: DE0005557508