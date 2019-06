Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Telefonica Deutschland nach dem Ende der 5G-Frequenzauktion in Deutschland auf "Hold" mit einem Kursziel von 3,10 Euro belassen. Es liege nun an Mobilfunkkonkurrent 1&1 Drillisch, was er mit dem ersteigerten Frequenzpaket tun werde, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für andere Netzbetreiber sehe er in einem möglichen vierten Mobilfunknetz in Deutschland eine Bedrohung. Allen voran gelte dies für die O2-Mutter Telefonica Deutschland, die Umsatz aus dem bisherigen Netzzugangsvertrag mit 1&1 Drillisch verlieren könnte./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-06-13/13:35

ISIN: DE000A1J5RX9