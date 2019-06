Düsseldorf (ots) -



Seit April ist die neue real Lebensmittelshop-App für Geräte mit iOS und Android verfügbar und macht den digitalen Lebensmitteleinkauf noch komfortabler. Mit einem integrierten Barcodescanner, einer Erinnerungsfunktionen für den Liefertermin, der Re-Authentifizierung via Face ID, Touch ID oder PIN sowie allen Marktinformationen auf einen Blick bietet die App eine Vielzahl an Funktionen, die Kunden den Einkauf erleichtern.



Doch die Arbeit an einer App ist niemals abgeschlossen. Deshalb ruft real.digital unter dem Motto "APPetit auf mehr Funktionen?" zum Ideenwettbewerb auf. Vom 17. bis zum 28. Juni 2019 können Verbesserungsvorschläge und Ideen zu Features und neuen Funktionen für die Lebensmittelshop-App via real.de/gewinnspiele/App-Gewinnspiel eingereicht werden. Die zwei besten Einsendungen gewinnen ein Meet&Greet mit dem real App-Team in Mönchengladbach. Der Gewinner oder die Gewinnerin kann dabei einen ganzen Tag lang die Idee präsentieren, dem App-Team bei der Arbeit über die Schulter schauen und mit den Entwicklern fachsimpeln. Kost und Logis für den gesamten Tag übernimmt die real.digital GmbH.



Die zwei Gewinner-Ideen werden in der ersten Juliwoche bekanntgegeben. Das Meet&Greet mit dem Entwicklungsteam findet dann am 26. August statt. Der ganze Tag wird dabei auch von einem Kamerateam von realTV begleitet und als Beitrag bei realTV und auch bei Facebook veröffentlicht.



"Ohne ständige Updates und Verbesserungen werden Apps schnell uninteressant. Deshalb ist es immer wichtig, auch Impulse von außerhalb der eigenen Blase aufzunehmen. Wir sind daher ständig auf der Suche nach neuen Talenten für unser Team, besonders in den Bereichen Softwareentwicklung, Online-Marketing und Data Science", sagt Dr. Gerald Schönbucher, Geschäftsführer von real.digital. "Darüber hinaus ist der Ideenwettbewerb eine tolle Chance für junge Menschen, einen Einblick in die Arbeit an einer App zu erhalten."



