Büdelsdorf (www.aktiencheck.de) - Frequenzversteigerung beendet: Ein guter Tag für freenet und für die Verbraucher - Aktiennews In der gestern zu Ende gegangenen Mobilfunk-Frequenzauktion konnte neben den etablierten Mobilfunk-Netzbetreibern Telekom, Vodafone und Telefonica auch 1&1 Drillisch Frequenzspektrum für den bundesweiten Aufbau eines Mobilfunknetzes ersteigern, so die freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, Nasdaq OTC-Symbol: FRTAF) in einem Statement zum Ende der Auktion. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...