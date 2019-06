Essen (ots) - EINLADUNG ZUR GEMEINSAMEN PRESSEKONFERENZ



Der Gesetzgeber zwingt Arzt- und Psychotherapeutenpraxen in Deutschland, sich an die Telematikinfrastruktur anzuschließen. Ziel ist die Vernetzung aller, die an der Patientenversorgung beteiligt sind. Patientendaten sollen dabei zentral gespeichert werden. Die Praxen sind jeweils über TI-Konnektoren mit der Telematikinfrastruktur verbunden. Alle deutschen Praxen müssen die Zugangshardware bis zum 30.06.2019 installiert oder zumindest bestellt haben - ansonsten fallen Strafen in Höhe eines Prozents des Honorars an.



Ärzte und Psychotherapeuten fürchten um die Sicherheit der Patientendaten, weil sie die TI-Konnektoren für unsicher halten und weil zentral gespeicherte Daten attraktive Ziele für Hacker sind. Bei Hackerangriffen und Datenverlust haften die Praxisinhaber.



Viele Praxen in Deutschland haben sich bisher nicht an die zentrale Infrastruktur angeschlossen. Die Praxisinhaber wollen den angekündigten Honorarabzug in Kauf nehmen.



Der Gesetzgeber will den Druck auf die Praxen erhöhen und die Honorarstrafe auf 2,5 Prozent anheben. Der Deutsche Ärztetag 2019 in Münster hat sich gegen die angedrohten Strafen ausgesprochen. MEDI GENO Deutschland und andere Ärzteverbände gehen juristisch dagegen vor.



Die Ärzteverbände MEDI GENO Deutschland, Freie Ärzteschaft und Freier Verband Deutscher Zahnärzte (FDVZ) laden zur gemeinsamen Pressekonferenz ein:



Ort: Tagungszentrum im Haus der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin



Datum und Uhrzeit: Donnerstag, 27.06.2019, 11-12 Uhr



Podium: Dr. Werner Baumgärtner (MEDI GENO Deutschland, Facharzt für Allgemeinmedizin) Dr. Silke Lüder (Freie Ärzteschaft, Fachärztin für Allgemeinmedizin) Bertram Steiner (Freier Verband deutscher Zahnärzte, Zahnarzt) Frank Hofmann (koordiniert als Justitiar und Vorstand der MEDIVERBUND AG die Musterklagen gegen den TI-Konnektorzwang) Jens Ernst (Informatiker, IT-Dienstleister, hat die Sicherheitslücken entdeckt) Prof. Dr. Hartmut Pohl (softScheck GmbH)



Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und bitten um eine verbindliche Teilnahme unter krutsch@medi-verbund.de.



Weitere Informationen zur Sicherheit des TI-Konnektors: http://ots.de/KV9iEC



Politische Statements und Aktionen der Freien Ärzteschaft: www.freie-aerzteschaft.de



Dr. Werner Baumgärtner | Dr. Silke Lüder | Bertram Steiner |



OTS: Freie Ärzteschaft e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/57691 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_57691.rss2



Pressekontakt: presse@freie-aerzteschaft.de



V. i. S. d. P: Wieland Dietrich, Freie Ärzteschaft e.V., Vorsitzender, Gervinusstraße 10, 45144 Essen, Tel.: 0201 68586090, E-Mail: mail@freie-aerzteschaft.de, Internet: www.freie-aerzteschaft.de