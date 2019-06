Thema heute:

Wi-Fi 5 Access Point im Rauchmelder-Design

Mit dem LW-500 hat der deutsche Netzwerkinfrastrukturausstatter LANCOM Systems sein Hardware-Portfolio um einen leistungsstarken Wi-Fi 5 Access Point im Rauchmelder-Design erweitert.

Die Kombination aus dezenter Optik, hohem Datendurchsatz und günstigem Preis macht diesen WLAN Access Point zur idealen Lösung für Umgebungen, in denen eine hohe Access Point-Dichte nötig ist, wie beispielsweise in der Hotellerie. Der LW-500 ist über den LANCOM Fachhandel erhältlich.

WLAN hat sich von der technologischen Innovation zur Kernanforderung bei der Ausstattung von Gebäuden, öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen entwickelt. Auch für kleine und mittlere Nutzungsumgebungen ist eine stabile WLAN-Ausleuchtung heute ein erfolgskritischer Faktor mit Blick auf Produktivität und Kundenzufriedenheit.

Das weiße, runde Gehäuse des LW-500 im Rauchmelder-Design fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein. Durch seine dezente Optik mit innenliegenden Antennen eignet sich der Wi-Fi 5 Access Point besonders für die Deckenmontage in Hotelzimmern und Besprechungsräumen. Zwei integrierte Funkmodule versorgen sowohl 11n-Clients im 2,4 GHz-Frequenzband als auch die wachsende Zahl 11ac-fähiger Endgeräte im 5 GHz-Band mit schnellem WLAN. Die Stromversorgung erfolgt via Power over Ethernet. Alternativ kann der LANCOM LW-500 über das mitgelieferte Netzteil und den jeweiligen Länderadapter mit Strom versorgt werden.

Der LW-500 kann autark betrieben oder aus der Cloud gemanagt werden. Beim Stand-alone-Betrieb sorgt eine neuentwickelte und intuitive Weboberfläche (WEBconfig) für optimale Übersicht: Moderne Dashboards zeigen den aktuellen WLAN-Status an und erleichtern die Einrichtung einzelner Netzwerke (SSIDs) und Netzwerkschlüssel. Im Zusammenspiel mit der LANCOM Management Cloud lässt sich der LW-500 alternativ über die Cloud verwalten. Mittels Software-defined Networking erfolgt die Konfiguration nach der Netzwerkauthentifizierung vollautomatisch und ohne manuelles Eingreifen (Zero-Touch-Deployment). Umfassenden Schutz bietet der LW-500 durch eine Reihe integrierter Sicherheitsfunktionen sowie die einfache, benutzerfreundliche Anbindung neuer Clients per QR-Code. Er ist ab sofort zum Preis von 399 Euro zzgl. MwSt. erhältlich. Der Nettopreis für die 10er-Bulk-Einheit beträgt 3.849 Euro.

