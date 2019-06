STEMMER IMAGING setzt mit der Gründung der Tochtergesellschaft in Italien die Expansion konsequent fort DGAP-News: STEMMER IMAGING AG / Schlagwort(e): Expansion STEMMER IMAGING setzt mit der Gründung der Tochtergesellschaft in Italien die Expansion konsequent fort 13.06.2019 / 13:53 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Puchheim, 13. Juni 2019 STEMMER IMAGING setzt mit der Gründung der Tochtergesellschaft in Italien die Expansion konsequent fort * STEMMER IMAGING ist nun in allen wesentlichen europäischen Märkten vertreten * Neue Tochtergesellschaft bündelt bisherige Aktivitäten im italienischen Markt Puchheim, 13. Juni 2019 - Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte STEMMER IMAGING AG (ISIN DE000A2G9MZ9 / WKN A2G9MZ) hat eine neue 100%ige Tochtergesellschaft im italienischen Bologna gegründet. Durch die erfolgte Eintragung in das Handelsregister ist der Spezialist für industrielle Bildverarbeitung (Machine Vision) nun in allen wesentlichen europäischen Märkten mit eigenen Standorten vertreten. Unmittelbar nach Bekanntgabe der Akquisition der spanischen Unternehmensgruppe Infaimon S.L., die ihrerseits über Tochtergesellschaften in Portugal, Mexiko und Brasilien verfügt, setzt STEMMER IMAGING ihre Expansionsstrategie weiter konsequent um. Bereits seit mehreren Jahren ist das Unternehmen im italienischen Markt als zuverlässiger Anbieter von zukunftsweisenden Bildverarbeitungslösungen für seine Kunden vertreten. Diese haben künftig die Möglichkeit, STEMMER IMAGING-Produkte und -Dienstleistungen über den Standort in Bologna zu beziehen. Bereits jetzt können sich Interessenten auf der neu eingerichteten Website www.stemmer-imaging.it (Email: info@stemmer-imaging.it) über das Leistungsportfolio der Landesgesellschaft informieren. "Im industriellen Herzen Italiens setzen wir mit unserer Tochtergesellschaft auf bereits bestehende Strukturen auf, bündeln unsere Aktivitäten und können unsere Kunden vor Ort unmittelbarer betreuen. Gleichzeitig sind wir fest davon überzeugt, mit einem eigenen Standort das große Potenzial des italienischen Marktes noch effizienter heben zu können. Wir freuen uns, bereits qualifiziertes Personal für die lokale Betreuung gefunden zu haben", sagt Lars Böhrnsen, CFO der STEMMER IMAGING AG. Über STEMMER IMAGING: STEMMER IMAGING ist einer der führenden Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie für den Einsatz in Industrie und Wissenschaft in Europa. Mit einer perfekten Kombination aus innovativen Produkten, kompetenter Beratung und umfassendem Service unterstützt STEMMER IMAGING Kunden dabei, Bildverarbeitungsaufgaben einfach, sicher und schnell zu lösen. Europaweit stehen erfahrene Spezialisten für eine einfache Kontaktaufnahme und lokale Beratung zur Verfügung. Die STEMMER IMAGING AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse (ISIN: DE000A2G9MZ9 / WKN: A2G9MZ). Kontakt: STEMMER IMAGING AG Lena Vitzthum Investor Relations Gutenbergstr. 9-13 82178 Puchheim Tel.: +49 89 80902-165 ir@stemmer-imaging.de www.stemmer-imaging.de 13.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: STEMMER IMAGING AG Gutenbergstr. 9-13 82178 Puchheim Deutschland Telefon: +49 (0)89 - 809020 E-Mail: info@stemmer-imaging.com Internet: www.stemmer-imaging.com ISIN: DE000A2G9MZ9 WKN: A2G9MZ Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 824155 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 824155 13.06.2019 ISIN DE000A2G9MZ9 AXC0168 2019-06-13/13:54