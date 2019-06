Baden-Baden (ots) -



"Von Würde, Wut und Toleranz" / Freitag, 21. Juni 2019, 22 Uhr, SWR Fernsehen



Am 21. Juni 2019 trifft Michael Steinbrecher unter dem Titel "Von Würde, Wut und Toleranz" den ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck und einen Überraschungsgast zum Gespräch über Themen, die aktuell die Gesellschaft bewegen. "Nachtcafé - Das Interview" ist ein 60-minütiges Spezial der SWR Talkshow und wird am Freitag, 21. Juni 2019 um 22 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt.



"Von Würde, Wut und Toleranz" Zunehmend entsteht Verdruss bei den Bürgern, Wut auf politische Entscheidungen und auf "die da oben". Viele Menschen fühlen sich abgehängt, nicht beachtet und an den Rand gedrängt. Als Konsequenz gehen immer mehr Bürger auf die Straße - seien es Jugendliche, die leidenschaftlich für Klimaschutz protestieren oder rechte Gruppierungen, die ihren Unmut gegen die Flüchtlingspolitik zum Ausdruck bringen - teilweise auch radikal. Was bedeutet das für unser Miteinander? Ist die Würde des Menschen wirklich unantastbar hierzulande? Wo wird Würde verletzt? Wie steht es um Gerechtigkeit und Chancengleichheit? Und wohin steuert unsere Gesellschaft?



"Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé" ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente und Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen.



