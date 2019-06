Der aktuelle Stand in den Ermittlungen: Etwas außerhalb von Oslo in Norwegen ereigneten sich am Montag, den 10. Juni gegen 17.30 Uhr dramatische Szenen. In der Kjørbo Wasserstoff Station brauch ein Feuer aus. Die von Uno-X betriebene Wasserstoff Tankstelle, einem Joint Venture aus Praxair, Uno-X und Nel Asa, wurde völlig zerstört. Zwei Menschen wurden verletzt. Nel Asa erhielt einen Report über ein Feuer an der Wasserstofftankstelle gegen 17.40. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...