Lidl wird seinen ersten Supermarkt im Zentrum Londons eröffnen und plane in den nächsten fünf Jahren insgesamt 40 neue Geschäfte in der Hauptstadt zu eröffnen, so berichtet es "The Guardian". Der deutsche Discounter gab bekannt, dass er mehr als 500 Millionen Pfund in London investieren und 1.500 Arbeitsplätze in den neuen Filialen schaffen wird. Lidl betreibt derzeit 88 Läden in der Hauptstadt - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...