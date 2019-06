Der Sensor nutzt das branchenführende Global Shutter Pixel mit einer Pixelgröße von 2,5 µm von TowerJazz, das die Auflösung bei gleichbleibendem optischem Format verdoppelt

GRENOBLE, Frankreich, und MIGDAL HAEMEK, Israel, June 13, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne e2v (http://www.e2v.com/), ein Unternehmen derTeledyne Technologies Gruppe [NYSE: TDY] und globaler Anbieter von Imaging-Lösungen, und TowerJazz (https://www.towerjazz.com/) [Nasdaq: TSEM], die weltweit führende Wafer Foundry, geben bekannt, dass der Emerald 67M-Bildsensor von Teledyne e2v, der zur ultrahochauflösenden Elektronik-Inspektion, High-End-Überwachung und -Mikroskopie entwickelt wurde, jetzt erhältlich ist.



Der Sensor gehört zur Emerald-Familie von Teledyne e2v und bietet das weltweit kleinste, rauscharme Global Shutter (https://towerjazz.com/technology/cmos_image_sensor/industrial-machine-vision-cis/) Pixel mit einer Pixelgröße von 2,5 µm auf der TowerJazz-65-nm-Plattform in seiner 300-mm-Fertigungsstätte in Uozu, Japan. Das Pixel wird mittels einer einzigartigen Lichtleitertechnologie integriert, die eine hervorragende Winkelantwort bietet, über 80 dB Shutter-Effizienz, eine signifikant geringe Größe und extrem geringes Rauschen (ein Elektron). Diese einzigartige Pixel-Architektur liefert eine Spitzenleistung, die durch die Erkennung kleinerer Fehler verbesserte Produktionserträge ermöglicht.



Die Emerald Sensor Familie, die ausschließlich von TowerJazz produziert wird, bietet den Kunden ein einmaliges Funktionsset und ist mit Hochgeschwindigkeits-Schnittstellensystemen wie 10GigE, CoaXPress, Camera Link und Camera Link HS kompatibel. Besondere Funktionen umfassen HDR-Modi mit bis zu 120 dB Dynamikumfang sowie einen einzigartigen Region of Interest (ROI)-Modus, der es erlaubt, mehrere ROI unter verschiedenen Expositionsbedingungen zu erfassen, was den Dynamikumfang eines Bildes weiter verbessert.

Emerald 67M hat eine quadratische Form mit 8K-Auflösung pro Seite, was die 95-prozentige Nutzung der Bildfläche für die nächste Generation der Displayproduktion, gen 10.5, ermöglicht. Die Ultrahochauflösung optimiert Sichtsystembewegungen bei großen Produktinspektionen, reduziert Systemkomplexität und beseitigt Instabilitäten. Er ist in zwei unterschiedlichen Geschwindigkeitsstufen verfügbar (Ultrahochgeschwindigkeit, 60 fps, und Hochgeschwindigkeit, 30 fps).

Rafael Romay, Vice President of Professional Imaging bei Teledyne e2v sagte: "Der Emerald 67M ist der erste Sensor seiner Art und ruft aufgrund seiner sehr hohen Auflösung und hohen Geschwindigkeit ein starkes Interesse für Inspektionsanwendungen hervor. Zudem verfügt er über viele intelligente Funktionen der Emerald-Sensor-Familie, was die Anwendung in Bildverarbeitungs-Systemen vereinfacht. Die großartige Technologieinnovation und der Support von TowerJazz hat es uns ermöglicht, diese Best-in-Class-Lösung auf den Markt zu bringen, die an Produkt- und Anwendungsbedürfnisse angepasst ist."

Dr. Avi Strum, Senior Vice President und General Manager der Sensor Business Unit von TowerJazz, erklärte: "Das Design und die Lieferkette von Teledyne e2v zusammen mit dem modernen 65-nm-Prozess von TowerJazz haben erneut einen wegweisenden Sensor für Bildverarbeitungsanwendungen hervorgebracht. Wir sind stolz, dies gemeinsam entwickelt zu haben, und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Teledyne e2v, um den Bildverarbeitungsmarkt zu bedienen."

Wenn Sie ein Muster oder ein Evaluationskit anfordern möchten oder weitere Informationen benötigen, besuchen Sie bitte unsere Produkt-Webseite (https://www.teledyne-e2v.com/products/imaging/cmos-image-sensors/emerald-67m/). Zudem können Sie eine Live-Demo des Sensors auf der Image Sensing Show 2019 vom 12. bis 14. Juni in Yokohama, Japan, sehen. Sie finden uns auf der Messe gemeinsam mit unserem Partner IPN Corporation an Stand 19.

Weitere Informationen über Angebote in Bezug auf die CMOS-Bildsensor-Technologie von TowerJazz finden Sie hier (https://towerjazz.com/technology/cmos_image_sensor/).

