Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Samstag, 15. Juni 2019, um 20.15 Uhr Erstausstrahlung



Im Rahmen des 3satFestspielsommers zeigt 3sat am Samstag, 15. Juni 2019, um 20.15 Uhr als Erstausstrahlung die Premiere von Gioachino Rossinis Meisterwerk "Der Barbier von Sevilla" unter der Regie von Carmelo Rifici. Diese Opernaufführung war die erste im neuen Kunst- und Kulturtempel LAC in Lugano. Sie war das Ereignis im September 2018 im Tessin und wurde ein großer Publikumserfolg.



Diego Fasolis und sein Orchester I Barocchisti bringen den "Barbier von Sevilla" mit historischen Instrumenten in die Neuzeit. Die Solisten Edgardo Rocha, Riccardo Novaro, Lucia Cirillo und Giorgio Caoduro werden begleitet vom Chor des Schweizerischen Rundfunks.



Weiter geht es im 3satFestspielsommer am Donnerstag, 20. Juni 2019: 3sat überträgt live zeitversetzt das "Sommernachtskonzert Schönbrunn 2019" der Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Gustavo Dudamel. Solistin ist die chinesische Pianistin Yuja Wang. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Leonard Bernstein, George Gershwin, Antonín Dvorák und Johann Strauß (Sohn).



Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/festspielsommer2019



3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD



OTS: 3sat newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6348 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6348.rss2



Pressekontakt: Zweites Deutsches Fernsehen HA Kommunikation / 3sat Pressestelle Telefon: +49 - (0)6131 - 70-12121