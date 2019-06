SPORTTOTAL AG: Startschuss für europaweite Expansion mit sporttotal.tv DGAP-News: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Expansion SPORTTOTAL AG: Startschuss für europaweite Expansion mit sporttotal.tv 13.06.2019 / 14:33 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News SPORTTOTAL AG: Startschuss für europaweite Expansion mit sporttotal.tv - SPORTTOTAL International will 2024 über 80 Mio. Euro Umsatz erzielen - EBITDA-Marge von deutlich mehr als 50 Prozent geplant - 7.000 Kameras in Europa im Visier - SPORTTOTAL Gruppe erwartet bis 2021 außerordentlichen Ertrag von 25 Mio. Euro aus Übertragung der IP-Rechte für die internationalen Märkte Köln/Luxemburg, 13. Juni 2019. Der Vorstand der SPORTTOTAL AG hat heute beschlossen, die Expansionsplanung der SPORTTOTAL International SA, Luxemburg, aktiv zu unterstützen - und dafür die gewerblichen Schutzrechte (Intellectual Property, IP) für die Märkte außerhalb von Deutschland an der SPORTTOTAL-Technologieplattform an die SPORTTOTAL International SA, Luxemburg, zu übertragen. Finanzieren wird sich die SPORTTOTAL International SA, Luxemburg, über einen Reserved Alternative Investment Fonds, der unmittelbar vor dem Vermarktungsstart steht. Während Deutschland für sporttotal.tv Pilot- und Testmarkt bleibt, liegt der Fokus nun auf der europäischen Expansion: Europaweit wird sporttotal.tv Amateurvereine mit einer speziellen Videotechnik ausstatten, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf " sporttotal.tv" zu übertragen. Zunächst sollen in einer ersten Phase bis 2024 bis zu 7.000 Kameras an Amateurfussballplätzen in ganz Europa installiert werden. Das Ziel: Mit lokalen Werbepartnern, nationalen Sponsoren, bezahlten Inhalten sowie Mehrwertdiensten will die SPORTTOTAL International SA 2024 über 80 Mio. Euro Umsatz zu erwirtschaften - verbunden mit einer EBITDA-Marge von deutlich mehr als 50 Prozent. Aus diesen Erträgen werden die Darlehen aus dem RAIF getilgt. Für die Übertragung der gewerblichen Schutzrechte für die internationalen Märkte zahlt die SPORTTOTAL International SA in einem Zeitraum von drei Jahren insgesamt 25 Mio. Euro - davon 10 Mio. Euro noch im Geschäftsjahr 2019 - an die sporttotal.tv gmbh, eine 100prozentige Tochter der SPORTTOTAL AG. Die SPORTTOTAL Gruppe wird diese Zahlungen als außerordentlichen Ertrag in der sporttotal.tv gmbh verbuchen. Darüber hinaus partizipiert die SPORTTOTAL Gruppe direkt an der Entwicklung der SPORTTOTAL International SA, da sie 51 % der Anteile über die sporttotal.tv gmbh hält. Die SPORTTOTAL AG wird SPORTTOTAL International SA künftig als assoziiertes Unternehmen nach der Equity-Methode bilanzieren (IAS 28). Auch wenn Umsatz und Ergebnis nicht direkt in die Gewinn- und Verlustrechnung der SPORTTOTAL AG einfließen, hat der Erfolg dieser Beteiligung maßgeblichen Einfluss auf die Wertentwicklung der SPORTTOTAL AG. Aus dem RAIF sollen im zweiten Halbjahr 20 Mio. Euro finanziert werden Der "SMLE Multi-Strategy Fund" der Luxemburger Groupe Fuchs, der sich auf Sport, Medien, Lifestyle und Entertainment konzentriert, steht unmittelbar vor dem Vermarktungsstart. Dieser Reserved Alternative Investment Fonds (RAIF) soll der SPORTTOTAL International SA im zweiten Halbjahr zunächst Fremdkapital von 20 Mio. Euro für die Expansionsfinanzierung zur Verfügung stellen, um die Expansion von sporttotal.tv sukzessive und bedarfsorientriert zu finanzieren. Dafür sollen jeweils weitere Tranchen des RAIF folgen und die internationale Expansion mit einem Volumen von bis zu 250 Mio. Euro finanzieren. "Mit diesem Finanzierungsmodell können wir unser internationales Wachstum mit sporttotal.tv ohne Kapitalerhöhung realisieren und unser Unternehmen wertvoller machen", so Peter Lauterbach, CEO der SPORTTOTAL AG. Über die SPORTTOTAL AG: Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Video-Plattformen und Communities (DIGITAL), im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft (VENUES) sowie im Geschäft mit Live-Events (LIVE) wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal.tv ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Amateurvereine mit einer speziellen Videotechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf "sporttotal.tv" zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC TOTAL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus produziert die SPORTTOTAL AG Content für namhafte Unternehmen wie Porsche, Audi, Mercedes/AMG, Red Bull oder VW und veranstaltet hochwertige Live-Erlebnisse wie die Porsche Experience. Weitere Informationen: www.sporttotal.com SPORTTOTAL AG Am Coloneum 2 50829 Köln www.sporttotal.com Tel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0 Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199 info@sporttotal.com Investor Relations BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH Tobias M. Weitzel Tel: +49 (0) 177_7 21 57 60 weitzel@kommunikation-bsk.de 13.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 