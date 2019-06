Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Aurubis von 57 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Beendigung des Investitionsprojekts Future Complex Metallurgy (FCM) sei überraschend erfolgt und verstärke das negative Sentiment, schrieb Analyst Henning Breiter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. An der Strategie des Kupferkonzerns, sich zu einer breiter aufgestellten Unternehmen zu entwickeln, ändere sich damit nichts. Die Bewertung rechtfertige eine Kaufempfehlung./mf/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2019 / 08:09 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2019 / 08:16 / MESZ

