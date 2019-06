Im 52-Wochen-Vergleich ist die Aktie von Evotec noch immer eine der besten Aktien im MDAX. Genauer gesagt nimmt der Wert hinter dem Überflieger Dialog Semiconductor mit einem Plus von mehr als 51 Prozent Platz 2 ein. In den vergangenen Wochen folgte eine Korrektur, die durch das Engagement von Leerverkäufern noch verstärkt wurde. In dieser Woche kann die Aktie aber wieder einige Prozentpunkte gutmachen. Am heutigen Donnerstag gewinnt der Wert bis zum frühen Nachmittag 0,6 Prozent auf 22,59 Euro. Damit nächert sich die Aktie wieder dem ersten wichtigen Widerstand in Form des kurzfristigen Abwärtstrends. Ein Sprung darüber wäre ein deutliches positives charttechnisches Signal. Anleger, die seit der Empfehlung des AKTIONÄR im Oktober vergangenen Jahres bei Evotec investiert sind, liegen bereits 30 Prozent in Front. Gewinne laufen lassen - mittelfristig rechnet DER AKTIONÄR mit Kursen im Bereich von 30 Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...