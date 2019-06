Beyond Meat - Veganer Fleischersatz startet an der Börse durch

Im Jahre 2009 gründete der US-Amerikaner Ethan Brown das Unternehmen Beyond Meat im kalifornischen El Segundo, Los Angeles. Mit dem Ziel den Fleischgeschmack auch für Vegetarier und Veganer zu ermöglichen erfand das Unternehmen zunächst vegetarische Hühnerfleischprodukte. 2013 wurden die Hühnchen-Produkte zunächst nur in US-Amerika im Sortiment der Whole Foods Märkte vertrieben. Seit dem Jahr 2014 konzentriert sich das damalige Start-Up größtenteils auf die Entwicklung von Rinderfleisch-Ersatzprodukten.

Bereits im frühen Status gelang es dem jungen Unternehmen Frühfinanzierungen von bekannten Investoren wie bspw. Kleiner Perkins Caufield & Byers, Bill Gates oder Tyson Foods einzusammeln. Im Juni letzten Jahres eröffnete Beyond Meat die zweite Produktionsstätte in Columbia, Missouri, wodurch die Fertigungskapazität verdreifacht werden konnte. Bereits einen Monat später, im Juli 2018, vertrieb das Unternehmen seine fleischlosen Produkte an 50 internationale Marktketten und schloss Partnerschaften mit Großunternehmen wie dem englischen Tesco und A&W aus Kanada. Auf dem deutschen Markt sind Produkte von Beyond Meat aktuell nur bei LIDL verfügbar. Auch hier fiel das Debüt des beliebten auf pflanzlichen Proteinen basierenden Burger erfolgreicher aus als Gedacht - nach nur wenigen Minuten nach Ladenöffnung waren in vielen LIDL Filialen alle Beyond Meat Produkte bereits ausverkauft.

