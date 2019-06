Mit der Installation einer weiteren HP Indigo 20000 Digital Press baut die Barthel Gruppe ihre Kompetenzen im Bereich Digitaldruck aus. Nachdem das Essener Unternehmen erst im letzten Jahr in zwei HP Indigo 6900 und eine HP Indigo 20000 investiert hat, nimmt es nun eine weitere HP Indigo 20000 in Betrieb.Mit der nun getätigten Investition erhöht sich die Zahl der HP Indigo Digitaldrucksysteme in der Barthel Gruppe auf insgesamt zehn. "Die im letzten Jahr installierte Lösung hat sich bewährt. Unsere Arbeitsabläufe haben sich deutlich vereinfacht und unsere hohen Ansprüche hinsichtlich Qualität ...

