Getrieben von seinen Produktions- und Digitalgeschäften hat der Medienkonzern RTL Group im ersten Halbjahr so viel Umsatz gemacht wie nie zuvor. Von Januar bis Juni stiegen die Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,2 Prozent auf 3,17 Milliarden Euro, wie das MDax-Unternehmen am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Das operative Ergebnis ging dabei trotz höherer Investitionen in Programminhalte und Streaming-Dienste nur leicht von 548 auf 538 Millionen Euro zurück. Unter dem Strich fuhr RTL unter anderem dank Verkäufen von Unternehmensteilen einen Gewinn von 443 Millionen Euro ein - gut ein Fünftel mehr als im Jahr zuvor.

Die Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen: Demnach sollen die Erlöse der Sendergruppe 2019 weiter moderat um 2,5 bis 5,0 Prozent ohne Wechselkurseffekte steigen. Für das operative Ergebnis (Ebita) erwartet der Konzern jedoch einen Rückgang von 2,5 bis 5,0 Prozent. Dafür seien Investitionen in Programminhalte sowie die Videoplattformen verantwortlich. "Wir werden unsere Investitionen in Inhalte und Technologien weiter erhöhen", sagte der neue Unternehmensschef und gleichzeitige Vorsitzende der Bertelsmann-Mutter Thomas Rabe. Die finanzielle Lage des Unternehmens sei stark./kro/jha/

