Wien (www.fondscheck.de) - Sich mit dem ständigen Auf und Ab an den Finanzmärkten zu beschäftigen ist nicht jedermanns Sache, so Erste Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Abseits von eigenen Anlage-Ideen gibt es interessante Varianten um am weltweiten Wirtschaftswachstum teilzuhaben und an der Wertentwicklung von aktuellen Trends an den internationalen Börsen zu profitieren. Eine dieser Anlage-Möglichkeiten ist die Mischfonds-Familie YOU INVEST der Erste Asset Management (ErsteAM), die im Jahr 2013 gegründet wurde. Das Anlagevolumen der aktuell 4 Fonds beträgt 1,08 Milliarden Euro (per 30.4.2019, Quelle Erste AM) auf. Die Dachfonds investieren in einen ausgewogenen Mix unterschiedlicher Anlageklassen - von Staats- und Unternehmensanleihen bis hin zu internationalen Aktienbörsen. Die Zusammensetzung und Gewichtung der Anlageklassen der YOU INVEST-Fonds unterscheidet sich nach einem klar festgelegten Risiko-Ertragsprofil. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...