Deutschlands größter E-Auto-Vermieter Nextmove nimmt die Ladekarte von GET CHARGE, dem E-Mobility-Angebot der Telekom, ins Programm. Services wie Navigieren, Laden und Bezahlen werden künftig in der neuen Nextmove-App integriert sein. Seit dem Start im Dezember 2018 hat GET CHARGE - anfangs noch unter der Bezeichnung Telekom Ladestrom - nach eigenen Angaben mehr als 15.000 Kunden gewonnen. Mit der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...