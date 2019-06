Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jungheinrich nach einer Investorenveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Grundtenor der Managementaussagen sei ermutigend gewesen, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vermittelt worden sei die Nachricht, dass der solide Auftragseingangs- und Umsatztrend bei dem Gabelstaplerhersteller aus dem ersten Quartal bis zuletzt angehalten hat. Aus Bewertungsgründen bevorzuge er aber weiter die Papiere des Konkurrenten Kion./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2019 / 07:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2019-06-13/15:14

ISIN: DE0006219934