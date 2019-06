Die NordLB hat die Einstufung für Telefonica Deutschland nach Abschluss der Auktion der 5G-Mobilfunkfrequenzen in Deutschland auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 3,20 Euro belassen. Der Preis für die erworbenen Frequenzen sei höher als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Mobilfunk-Netzbetreiber habe nun aber eine insgesamt wettbewerbsfähige Frequenzausstattung und damit Planungssicherheit in puncto 5G./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2019 / 11:21 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2019 / 11:30 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2019-06-13/15:15

ISIN: DE000A1J5RX9