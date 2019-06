Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Boeing von 430 auf 415 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Es gebe eindeutige Aussagen aus dem Management des Flugzeugbauers, dass die Produktion des 737-Max nach der Wiederzulassung des Jets langsamer wieder anlaufen wird als ursprünglich gedacht, schrieb Analyst Andrew Gollan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reflektiere dies in seinen Auslieferungsschätzungen bis 2020, glaubt er aber eine Erholung im Jahr 2021./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2019 / 17:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-06-13/15:15

ISIN: US0970231058