Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Reckitt Benckiser nach der Ernennung des früheren Pepsi-Managers Laxman Narasimhan zum neuen Konzernchef auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6400 Pence belassen. Andere Entscheider aus Industrieunternehmen beschrieben den neuen Vorstandschef als "ambitionierten Macher", schrieb Analystin Pinar Ergun in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es sei wahrscheinlich, dass er ziemlich schnell Spuren hinterlassen werde. Insofern sei er genau das, was der Konsumgüterkonzern jetzt brauche./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2019 / 10:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2019-06-13/15:15

ISIN: GB00B24CGK77