Die investresearch MakroMatrix wird etwas positiver, da das Momentum in China auf neutral geht. Auch sollte man eine Eintrübung in den USA nicht nur negativ sehen, da dies zu einer Zinswende führen könnte und die monetäre Komponente in den USA daher wieder auf positiv drehen könnte, was gut für die Aktien wäre. Das Sentiment Risiko könnte sich auch beruhigen und nächste Woche auf neutral springen, aber die Streitigkeiten zwischen den USA und China sind nach wie vor sehr schwer einzuschätzen sind. Bei den Finanzartikeln der Woche geht es um Nel Asa, wo recht günstiges Timing beim letzten Video erwischt worden Dieser Artikel Finanzpost #24.19: Nel Asa, 1&1 Drillisch und Axel Springer erschien zuerst auf investresearch.net. ...

