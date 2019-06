Die selbsternannte deutsche Mittelstandsbank sich schon länger ins Schaufenster gestellt. Erst kürzlich hat die ING Groep in Sachen Commerzbank-Übernahme abgewunken. Die spannende Frage: Welchen Wert hat die zweitgrößte deutsche Bank? Der Unterschied zwischen Buchwert und Aktienkurs ist beträchtlich. Deutschlands erfahrenster Börsen-Experte, Hans A. Bernecker, analysiert in der neuen Ausgabe der Actien-Börse die Commerzbank und beantwortet die Frage, ob die Aktie die passende Wette auf die Zukunft der deutschen Bankenlandschaft darstellt.



Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 24! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere neue Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 24:



++ Deutsche Wirtschaft braucht neuen Kanzler ++ Ist der Dax-Zyklus intakt? ++ BMW: Die Wette auf die Automobilindustrie ++ Was ist die COMMERZBANK wert? ++ COVESTRO: Comeback auf der Startrampe? ++ Die Russland-Perle: AFK SISTEMA ++ ALPHABET: Aufteilung als Kurstreiber ++ Rohstoffe: Kann Gold jetzt durchstarten?



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info