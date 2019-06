Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Evonik auf "Outperform" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Um die Rückflüsse an die Aktionäre zu steigern, sollte der Spezialchemiekonzern unter anderem den Cashflow verbessern und eigene Aktien im Volumen von rund 1 Milliarde Euro zurückkaufen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Letzteres könnte 2019 noch politisch schwierig werden, würde in der Zeit danach aber sicher sehr gut am Markt ankommen./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2019 / 23:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2019-06-13/15:24

ISIN: DE000EVNK013