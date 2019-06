Goldman Sachs hat die Einstufung für Morphosys anlässlich der Global Healthcare Conference der US-Investmentbank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Das Management des Antikörperspezialisten habe einen positiven Ton angeschlagen, schrieb Analyst Graig Suvannavej in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein neuer Unternehmenschef solle bis zum Herbst gefunden sein./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2019 / 01:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2019-06-13/15:26

ISIN: DE0006632003